Анчелотти назвал Рафинью одним из лучших игроков мира

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал нападающего команды Рафинью.

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Здесь он тоже будет играть очень хорошо, потому что, на мой взгляд, является одним из лучших в мире", — передаёт слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Гаити (3:0) Рафинья был заменён на Райана Рошу уже на 40-й минуте из-за повреждения."Рафинья может играть на любой атакующей позиции, и его послужной список это доказывает. В "Лидс Юнайтед" он выступал на правом фланге, в "Барселоне" начинал справа, затем перешёл на левый край.На данный момент Рафинья не отметился на чемпионате мира ни одним результативным действием.С 4 очками сборная Бразилии лидирует в группе C турнира. В заключительном туре групповой стадии бразильцы сыграют с командой Шотландии (3-е место, 3 очка), а Марокко (2-е место, 4 очка) встретится с Гаити (4-е место, 0 очков). Оба матча пройдут 25 июня и начнутся одновременно — в 01:00 мск.