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Гранат признался, что удивился вылету Турции с чемпионата мира

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал вылет национальной команды Турции с чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 турки проиграли Парагваю со счётом 0:1 и лишились шансов на то, чтобы занять хотя бы третье место в группе D.

"Очень удивлён вылету Турции. Команда у них играющая, с очень хорошими футболистами. Соперники были им по силам, но удача была не на их стороне.

Насколько не повезло им, что, проиграв два матча, у них не осталось шансов выйти из группы даже с третьего места", — отметил Гранат в беседе с "Советским спортом".

Турция установила антирекорд ЧМ-2026, нанеся 62 удара по воротам соперников за два матча (13 из них в створ) и не забив при этом ни одного мяча.

В заключительном туре групповой стадии турки сыграют со сборной США. Вне зависимости от результата поединка американцы выйдут в 1/16 финала с первого места, Турция финиширует четвёртой. Сборные Австралии (2-е место, 3 очка) и Парагвая (3-е место, 3 очка) разыграют вторую и третью итоговые позиции.

Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 05:00 мск.

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