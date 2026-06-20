Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
ПарагвайЗавершен
Нидерланды
5 - 1 5 1
ШвецияЗавершен
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Германия и Кот-д'Ивуар назвали стартовые составы на матч чемпионата мира

Определились стартовые составы на матч мирового первенства между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.
Фото: ФИФА
Поединок пройдёт сегодня и начнётся в 23:00 мск.

С первых минут у немцев на поле выйдут Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц и Хаверц.

В состав сборной Кот-д'Ивуара вошли Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд и Бонни.

После первого тура обе команды имеют в активе по три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится