Германия и Кот-д'Ивуар назвали стартовые составы на матч чемпионата мира

Определились стартовые составы на матч мирового первенства между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.

Фото: ФИФА

Поединок пройдёт сегодня и начнётся в 23:00 мск.



С первых минут у немцев на поле выйдут Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц и Хаверц.



В состав сборной Кот-д'Ивуара вошли Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд и Бонни.



После первого тура обе команды имеют в активе по три очка.