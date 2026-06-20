Гранат оценил игру Дугласа Сантоса на чемпионате мира

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- Следствие нехватки кадров в сборной Бразилии. Ещё недавно невозможно было представить, что игрок из РПЛ будет основным защитником сборной Бразилии на ЧМ-2026. За Сантоса можно порадоваться, - передаёт слова Граната "Советский спорт"

По мнению экс-футболиста, место игрока петербургского клуба в стартовом составе пентакампеонов во многом объясняется текущей ситуацией с подбором исполнителей в национальной команде.Накануне Дуглас Сантос вновь появился на поле с первых минут в матче мирового первенства. Бразильцы обыграли Гаити со счётом 3:0, а защитник провёл на поле всю встречу.