Экс-игрок сборной России - о Даку: с ним "Спартак" будет претендовать на чемпионство

- Считаю, что это топ-трансфер, и тот, кто его продвигал, делал абсолютно правильно. Даку показывает очень серьёзный уровень, и я считаю, что на сегодняшний день он — сильнейший нападающий в России.
Думаю, что "Спартак" с ним будет готов претендовать на чемпионство, - приводит слова Семенова "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку прошел медосмотр перед трансфером в московский "Спартак". По информации СМИ, красно-белые заплатят за нападающего около 12 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий вышел на поле в двух матчах чемпионата России и отметился двумя забитыми мячами. Форвард отсутствовал в заявке команды на матче Кубка России с "Родиной".