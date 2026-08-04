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Экс-игрок сборной России - о Даку: с ним "Спартак" будет претендовать на чемпионство

Бывший игрок сборной России Андрей Семенов высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
По словам Семенова, Даку - сильнейший нападающий в России и с ним "Спартак" будет претендовать на чемпионство.

- Считаю, что это топ-трансфер, и тот, кто его продвигал, делал абсолютно правильно. Даку показывает очень серьёзный уровень, и я считаю, что на сегодняшний день он — сильнейший нападающий в России.
Думаю, что "Спартак" с ним будет готов претендовать на чемпионство, - приводит слова Семенова "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку прошел медосмотр перед трансфером в московский "Спартак". По информации СМИ, красно-белые заплатят за нападающего около 12 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий вышел на поле в двух матчах чемпионата России и отметился двумя забитыми мячами. Форвард отсутствовал в заявке команды на матче Кубка России с "Родиной".

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