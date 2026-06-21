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Гасилин рассказал, чего ждёт от Роналду в следующем туре ЧМ

Алексей Гасилин уверен, что Криштиану Роналду сохранит место в составе сборной Португалии на следующий матч чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Более того, бывший нападающий "Зенита" считает, что звёздный форвард сможет отметиться забитым мячом.

- Роналду практически тренер этой сборной, это должны понимать. Конечно, он выйдет и забьет, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

После стартового тура португальцы оказались под давлением. Команда Роберто Мартинеса не сумела обыграть ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1. Сам Роналду после игры подвергся критике из-за нескольких нереализованных моментов.

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