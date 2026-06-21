Назван лучший игрок матча Германия - Кот-д'Ивуар

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав получил награду лучшему игроку матча против Кот-д'Ивуара во втором туре чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Форвард начал встречу в запасе и появился на поле лишь на 60-й минуте, когда немецкая команда уступала со счётом 0:1. Однако именно его выход стал переломным моментом игры. Сначала Ундав восстановил равновесие, а на 90+4-й минуте оформил дубль и принёс Германии волевую победу со счётом 2:1.



Благодаря успеху команда Германии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе первое место в группе Е после двух туров.