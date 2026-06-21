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Кот-д`ИвуарЗавершен

Определился третий участник плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии стала третьим участником плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Путёвку в следующую стадию турнира немцы оформили после победы над Кот-д'Ивуаром во втором туре группового этапа.

Встреча в Торонто завершилась волевой победой немецкой команды со счётом 2:1. Решающий вклад в успех внёс Дениз Ундав, который после выхода на замену оформил дубль и принёс своей сборной три очка.

Ранее участие в плей-офф чемпионата мира также досрочно обеспечили себе сборные Мексики и США.

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