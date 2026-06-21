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Губерниев объяснил провал Турции на чемпионате мира

Сборная Турции стала одним из главных разочарований группового этапа чемпионата мира 2026 года. Такое мнение высказал известный комментатор Дмитрий Губерниев после второго подряд поражения команды на турнире.
Фото: Getty Images
По словам журналиста, неудачное выступление турок нельзя списывать на случайность или стечение обстоятельств.

- Это не форс-мажор. Вы сами сказали, что это молодая команда. Они просто не очень здорово играли в футбол и два раза проиграли. Но в целом пофигу, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Напомним, сборная Турции уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), после чего досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. Заключительный матч на турнире турецкая команда проведёт 26 июня против США.

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