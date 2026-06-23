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Мостовой вступился за Роналду после волны критики

Александр Мостовой выступил в защиту Криштиану Роналду после волны критики, которая обрушилась на капитана сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Бывший футболист сборной России считает несправедливым отношение к португальцу, напомнив о его многолетних достижениях на высшем уровне. По мнению Мостового, отдельные неудачи не должны перечёркивать вклад форварда в мировой футбол.

- Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду. Роналду 20 лет тащил вас, забивал, всё делал. А сейчас на него обрушились? У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось. Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места, - цитирует эксперта "Спорт-Экспресс".

В матче первого тура группового этапа мирового первенства португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Роналду провёл на поле всю встречу, а после финального свистка получил самую низкую оценку среди игроков своей команды.

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