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Мостовой вступился за Роналду после волны критики
Сегодня, 01:07
Александр Мостовой выступил в защиту
Криштиану Роналду
после волны критики, которая обрушилась на капитана сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Бывший футболист
сборной России
считает несправедливым отношение к португальцу, напомнив о его многолетних достижениях на высшем уровне. По мнению Мостового, отдельные неудачи не должны перечёркивать вклад форварда в мировой футбол.
- Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду. Роналду 20 лет тащил вас, забивал, всё делал. А сейчас на него обрушились? У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось. Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места, - цитирует эксперта
"Спорт-Экспресс"
.
В матче первого тура группового этапа мирового первенства португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Роналду провёл на поле всю встречу, а после финального свистка получил самую низкую оценку среди игроков своей команды.
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Александр Мостовой
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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