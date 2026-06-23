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Стало известно, когда должен возобновиться матч Франция - Ирак

Матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года оказался прерван на длительное время из-за неблагоприятной погоды в Филадельфии.
Фото: ФИФА
Во время перерыва организаторы сообщили о грозовой опасности в районе стадиона "Линкольн Файненшел Филд". Болельщиков попросили покинуть трибуны и проследовать в укрытия, а возобновление встречи было отложено.

Изначально ожидалось, что пауза между таймами увеличится до 30 минут, однако позже стало известно, что команды не вернутся на поле раньше 02:00 по московскому времени. Таким образом, перерыв превысит один час.

После первого тайма ведёт в счёте сборная Франции. Единственный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе.

Принято новое решение по матчу Франция - Ирак на ЧМ-2026

ФИФА сделала заявление по матчу Франция - Ирак

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