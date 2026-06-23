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Принято новое решение по матчу Франция - Ирак на ЧМ-2026

Возобновление матча между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года вновь откладывается из-за неблагоприятных погодных условий в Филадельфии.
Фото: ФИФА
Зителям на стадионе сообщили о новом переносе начала второго тайма. Болельщики, которые незадолго до этого начали возвращаться на свои места, встретили объявление недовольным гулом и свистом.

После первого тайма французы побеждают со счётом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе.

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