Принято новое решение по матчу Франция - Ирак на ЧМ-2026

Возобновление матча между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года вновь откладывается из-за неблагоприятных погодных условий в Филадельфии.

Фото: ФИФА

Зителям на стадионе сообщили о новом переносе начала второго тайма. Болельщики, которые незадолго до этого начали возвращаться на свои места, встретили объявление недовольным гулом и свистом.



После первого тайма французы побеждают со счётом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе.