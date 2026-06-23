Холанд и Мане выйдут в старте на матч Норвегия - Сенегал

Тренерские штабы сборных Норвегии и Сенегала определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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С первых минут у норвежцев на поле появятся Нюланд, Хеггем, Рюэрсон, Аер, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Эурснес, Сёрлот, Холанд и Нуса.



В составе сборной Сенегала встречу начнут Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане и Джексон.



Ко второму туру команды подошли с разным багажом очков. Норвежцы стартовали на турнире с уверенной победы над Ираком (4:1), тогда как сенегальцы в первом матче не смогли справиться со сборной Франции, уступив со счётом 1:3.