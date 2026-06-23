Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
Новая Зеландия
1 - 3 1 3
ЕгипетЗавершен
Аргентина
2 - 0 2 0
АвстрияЗавершен

Холанд и Мане выйдут в старте на матч Норвегия - Сенегал

Тренерские штабы сборных Норвегии и Сенегала определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
С первых минут у норвежцев на поле появятся Нюланд, Хеггем, Рюэрсон, Аер, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Эурснес, Сёрлот, Холанд и Нуса.

В составе сборной Сенегала встречу начнут Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане и Джексон.

Ко второму туру команды подошли с разным багажом очков. Норвежцы стартовали на турнире с уверенной победы над Ираком (4:1), тогда как сенегальцы в первом матче не смогли справиться со сборной Франции, уступив со счётом 1:3.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится