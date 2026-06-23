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ФИФА сделала заявление по матчу Франция - Ирак

ФИФА прокомментировала затянувшуюся паузу в матче между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
В организации сообщили, что возобновление встречи зависит исключительно от погодной обстановки и рекомендаций местных властей.

В заявлении подчёркивается, что главным приоритетом остаётся безопасность всех участников и зрителей, поэтому игра будет продолжена только после получения соответствующего разрешения.

- ФИФА будет следовать протоколам безопасности, установленным местными властями, и матч возобновится, как только это будет безопасно. Безопасность всех лиц является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание, - говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что второй тайм должен был стартовать в 02:00 по московскому времени. Однако команды так и не вернулись на поле, а пауза вновь была продлена на неопределённый срок. К моменту остановки встречи французы вели со счётом 1:0.

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