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В сборной Франции отреагировали на затянувшуюся паузу в матче с Ираком

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на затянувшуюся паузу в матче ЧМ-2026 против Ирака, который не удаётся возобновить из-за неблагоприятных погодных условий в Филадельфии.
Фото: ФИФА
Французский специалист признался, что перестал информировать своих футболистов о времени начала второго тайма.

- Я перестал сообщать игрокам новости, потому что они меняются каждые 30 секунд, - приводит слова Дешама BeIn Sports.

Напомним, встреча была остановлена после первого тайма. В районе стадиона начались сильный дождь и грозовая активность. Зрителей попросили покинуть трибуны и проследовать в укрытия, а старт второй половины игры несколько раз переносился.

По последней информации, возобновление матча было запланировано на 02:30 по московскому времени, однако организаторы не исключают новых задержек.

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