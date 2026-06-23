Двухчасовой перерыв завершён: матч Франция - Ирак возобновлён

После продолжительной паузы матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года всё-таки был возобновлён.

Фото: ФИФА

Футболисты вернулись на поле спустя два часа после окончания первого тайма. За это время организаторы устраняли последствия непогоды и приводили газон в надлежащее состояние. После того как с поля убрали скопившуюся воду, главный арбитр встречи Дрю Фишер дал свисток к началу второй половины игры.



Напомним, выход команд из раздевалок был отложен из-за грозовой опасности и сильного дождя в районе стадиона "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии. Возобновление матча несколько раз переносилось.