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Двухчасовой перерыв завершён: матч Франция - Ирак возобновлён

После продолжительной паузы матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года всё-таки был возобновлён.
Фото: ФИФА
Футболисты вернулись на поле спустя два часа после окончания первого тайма. За это время организаторы устраняли последствия непогоды и приводили газон в надлежащее состояние. После того как с поля убрали скопившуюся воду, главный арбитр встречи Дрю Фишер дал свисток к началу второй половины игры.

Напомним, выход команд из раздевалок был отложен из-за грозовой опасности и сильного дождя в районе стадиона "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии. Возобновление матча несколько раз переносилось.

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