Месси обратился к болельщикам после победы над Австрией

Лионель Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Австрией во втором туре чемпионата мира 2026 года.

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- Ещё одна победа в сложном матче, которая позволяет нам сделать ещё один шажок вперёд, - написал Месси.

Капитан действующих чемпионов мира опубликовал короткое сообщение в социальных сетях по окончании поединка.Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0. Сам Месси стал главным героем матча, оформив дубль. Эти мячи позволили 38-летнему нападающему довести число голов на чемпионатах мира до 18 и укрепить лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира.