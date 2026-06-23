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Франция разгромила Ирак в матче, который прерывался на два часа

Сборная Франции одержала вторую победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
В матче второго тура команда Дидье Дешама уверенно разобралась с Ираком, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. Капитан французов открыл счёт уже на 14-й минуте, а после возобновления игры оформил дубль, отличившись вновь на 54-й минуте. Ещё один гол в актив записал Усман Дембеле, поразивший ворота иракцев на 66-й минуте.

Напомним, что в матче была долгая пауза. После первого тайма встреча не возобновлялась из-за грозовой опасности и сильного дождя в районе стадиона "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии. Командам пришлось ждать более двух часов, а время начала второго тайма несколько раз переносилось.

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