Франция разгромила Ирак в матче, который прерывался на два часа

Сборная Франции одержала вторую победу на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА

В матче второго тура команда Дидье Дешама уверенно разобралась с Ираком, отправив в ворота соперника три безответных мяча.



Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. Капитан французов открыл счёт уже на 14-й минуте, а после возобновления игры оформил дубль, отличившись вновь на 54-й минуте. Ещё один гол в актив записал Усман Дембеле, поразивший ворота иракцев на 66-й минуте.



Напомним, что в матче была долгая пауза. После первого тайма встреча не возобновлялась из-за грозовой опасности и сильного дождя в районе стадиона "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии. Командам пришлось ждать более двух часов, а время начала второго тайма несколько раз переносилось.