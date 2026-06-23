Мбаппе заявил, что не следит за рекордом Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что не обращает внимания на бомбардирский рекорд чемпионата мира, который вчера побил аргентинский нападающий Лионель Месси.

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Не смотрю на то, что делает Лионель Месси, слежу только за собой и сборной Франции", — передаёт слова Мбаппе L'Equipe.

Лео оформил дубль в матче со сборной Австрии (2:0), забив свой 17-й и 18-й голы в финальных стадиях чемпионата мира и обойдя немца Мирослава Клозе (16 мячей). Позже Мбаппе в игре с Ираком (3:0) также отметился дублем и сравнялся с Клозе."Я не думаю о титуле лучшего бомбардира. Прежде всего хочу, чтобы мы прогрессировали как команда.Сборные Аргентины и Франции гарантировали себе выход в 1/16 финала ЧМ-2026. Аргентинцы точно проходят в плей-офф с первого места в группе J, французы поборются за первую строчку со сборной Норвегии в последнем туре группового этапа.