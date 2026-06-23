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Мбаппе заявил, что не следит за рекордом Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что не обращает внимания на бомбардирский рекорд чемпионата мира, который вчера побил аргентинский нападающий Лионель Месси.
Фото: Getty Images
Лео оформил дубль в матче со сборной Австрии (2:0), забив свой 17-й и 18-й голы в финальных стадиях чемпионата мира и обойдя немца Мирослава Клозе (16 мячей). Позже Мбаппе в игре с Ираком (3:0) также отметился дублем и сравнялся с Клозе.

"Я не думаю о титуле лучшего бомбардира. Прежде всего хочу, чтобы мы прогрессировали как команда.

Не смотрю на то, что делает Лионель Месси, слежу только за собой и сборной Франции", — передаёт слова Мбаппе L'Equipe.

Сборные Аргентины и Франции гарантировали себе выход в 1/16 финала ЧМ-2026. Аргентинцы точно проходят в плей-офф с первого места в группе J, французы поборются за первую строчку со сборной Норвегии в последнем туре группового этапа.

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