Аршавин рассказал, что больше всего запомнилось ему в поездке на чемпионат мира

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился впечатлениями от поездки на матчи чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФК "Зенит"

Какого-то сильного футбольного впечатления пока никто не произвел — команды ещё втягиваются в турнир. Лидеры понимают, что из группы выходит даже третье место. Не скажу, что они не напрягаются, но и не стараются выжать максимум.