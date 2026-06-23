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20:00
УзбекистанНе начат
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23:00
ГанаНе начат

Аршавин рассказал, что больше всего запомнилось ему в поездке на чемпионат мира

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился впечатлениями от поездки на матчи чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Зенит"
Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Аршавин был на играх в Соединённых Штатах и Мексике.

"Самое яркое впечатление — поход на трибуну к болельщикам Узбекистана во время матча с Колумбией. Во-первых, там было очень громко: барабаны, песни. Во-вторых, они скандировали мою фамилию, исполняли песни "Ленинграда".

Какого-то сильного футбольного впечатления пока никто не произвел — команды ещё втягиваются в турнир. Лидеры понимают, что из группы выходит даже третье место. Не скажу, что они не напрягаются, но и не стараются выжать максимум.

Понравилась команда США — был на их матче. Понравилась и Германия. Ещё запомнились болельщики Мексики и Колумбии", — отметил Аршавин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

На данный момент определились 6 участников 1/16 финала чемпионата мира. Гарантировали себе выход в первую стадию плей-офф сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии и Аргентины. Точно не пройдут дальше национальные команды Гаити, Турции, Туниса и Иордании.

Вечером 23 июня на ЧМ-2026 пройдут два поединка. На "NRG Стэдиум" в американском Хьюстоне, штат Техас, друг с другом сыграют представители группы K Португалия и Узбекистан, начало — в 20:00 мск. На "Джиллетт Стэдиум" в Фоксборо, штат Массачусетс, пройдёт игра группы L между сборными Англии и Ганы, старт — в 23:00 мск.

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