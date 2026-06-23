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Колосков имеет претензии к другим игрокам сборной Португалии, а не к Роналду

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду и всей сборной Португалии в матче с ДР Конго (1:1).
Фото: Getty Images
Вячеслав Иванович признался, что не имеет претензий к Роналду, а также раскритиковал других игроков португальской команды.

"Роналду был единственным футболистом сборной Португалии, который наносил удары по воротам соперника. Пусть неудачно, но три раза он бил.

У меня больше претензий к другим футболистам сборной Португалии, чем к Роналду. Одно дело ожидание, а другое — реальность. В любом случае он был активен, находился на острие, у него были моменты, всё это говорит о том, что человек на месте", — отметил Колосков в беседе с "Матч ТВ".

Сегодня, 23 июня, Португалия сыграет с Узбекистаном в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч состоится на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.

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