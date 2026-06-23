Тренер сборной Англии Тухель рассказал, как относится к перерывам на водопой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о своём отношении к обязательным перерывам на водопой в каждом из таймов матчей чемпионата мира вне зависимости от погодных условий.

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"Сейчас я думаю, что эти паузы влияют на игру гораздо больше, чем я предполагал изначально. Раньше у нас возникали подобные перерывы, когда и в самом деле стояла сильная жара. Но тогда эти паузы были короче", — передаёт слова Тухеля BBC.

Во время этих перерывов телекомпании, транслирующие матчи ЧМ-2026, показывают рекламу.Ранее наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса заявил, что из-за перерывов на водопой в каждом из таймов меняется сама суть футбола. Каждая из таких пауз занимает примерно 3 минуты.