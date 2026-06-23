Глеб назвал своеобразным чемпионат мира-2026

Бывший футболист лондонского "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о чемпионате мира 2026 года.

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"Своеобразный чемпионат мира. Пока было игры три, которые действительно понравились. Ждём плей-офф, может, будет поинтереснее.

Что касается нововведений в правилах на этом ЧМ, я сам с ними не сталкивался. Чтобы оценить, надо находиться непосредственно на поле", — отметил Глеб в беседе с



На данный момент определились уже шесть участников 1/16 финала ЧМ-2026 — это сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии и Аргентины. Четыре команды лишились шансов на выход в плей-офф — сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании. Впервые в истории турнир проходит в трёх странах — США, Канаде и Мексике, — и также впервые на групповой стадии принимают участие 48 сборных, а не 32. По мнению Глеба, по-настоящему интересных игр в групповом этапе на данный момент было немного.Что касается нововведений в правилах на этом ЧМ, я сам с ними не сталкивался. Чтобы оценить, надо находиться непосредственно на поле", — отметил Глеб в беседе с "Чемпионатом" На данный момент определились уже шесть участников 1/16 финала ЧМ-2026 — это сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии и Аргентины. Четыре команды лишились шансов на выход в плей-офф — сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании.