Комбаров: сборная Аргентины пишет историю под Месси

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- Месси - футболист, который пишет историю футбола под себя. И сборная Аргентины подстраивается под эту модель. То есть и вся команда пишет историю под Месси, - приводит слова Комбарова "Матч ТВ"

По мнению экс-игрока, капитан аргентинской команды уже давно вышел за рамки статуса обычной звезды и продолжает определять развитие событий не только на поле, но и вокруг национальной сборной.Сборная Аргентины выиграла оба матча группового этапа и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Заключительную встречу в группе команда Лионеля Скалони проведёт 28 июня против Иордании.