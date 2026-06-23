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Комбаров: сборная Аргентины пишет историю под Месси

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о влиянии Лионеля Месси на игру сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока, капитан аргентинской команды уже давно вышел за рамки статуса обычной звезды и продолжает определять развитие событий не только на поле, но и вокруг национальной сборной.

- Месси - футболист, который пишет историю футбола под себя. И сборная Аргентины подстраивается под эту модель. То есть и вся команда пишет историю под Месси, - приводит слова Комбарова "Матч ТВ".

Сборная Аргентины выиграла оба матча группового этапа и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Заключительную встречу в группе команда Лионеля Скалони проведёт 28 июня против Иордании.

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