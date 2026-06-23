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Португалия забила пять голов Узбекистану. У Роналду дубль

Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча в Хьюстоне завершилась разгромом со счётом 5:0.
Фото: ФИФА
Команда Роберто Мартинеса сняла вопросы о победителе ещё до перерыва. Уже на шестой минуте счёт открыл Криштиану Роналду, а затем Нуну Мендеш увеличил преимущество португальцев. Незадолго до ухода в раздевалки Роналду оформил дубль, сделав счёт 3:0.

После перерыва португальцы продолжили контролировать игру. На 60-й минуте автоголом отметился Абдувохид Нематов, а окончательный результат незадолго до финального свистка установил Рафаэл Леау.

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