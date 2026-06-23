Названы стартовые составы на матч Англия - Гана

Тренерские штабы сборных Англии и Ганы определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Гехи, Джеймс, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Кейн, Гордон, Мадуэке.



Сборная Ганы: Асаре, Аджети, Менса, Опоку, Сеная, Йиренки, Парти, Сибо, Семеньо, Айю, Уильямс.



Матч группы L пройдёт на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.