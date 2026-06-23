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Дьяков оценил шансы Ганы в игре с Англией

Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков не ждёт серьёзных проблем для сборной Англии в матче второго тура чемпионата мира против Ганы.
Фото: ФИФА
При этом Дьяков считает, что для ганской команды определяющим станет не сегодняшний поединок, а игра заключительного тура.

- Англичане очень уверенно обыграли хорватов. Думаю, в матче с Ганой их ждет победа. Сомневаюсь, что от африканцев можно ждать какой-то борьбы. Очевидно, что матч за выход из группы для них - это встреча с Хорватией в 3-м туре. Так что от Ганы мы сегодня феерии не увидим, - цитирует эксперта "Спорт-Экспресс".

Англия стартовала на турнире с победы над Хорватией со счётом 4:2, а Гана минимально обыграла Панаму.

Матч группы L между англичанами и ганцами состоится 23 июня. Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.

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