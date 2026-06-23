ФИФА признала Роналду лучшим игроком встречи с Узбекистаном

Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку матча после уверенной победы сборной Португалии над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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Капитан португальцев стал главным героем встречи, завершившейся со счётом 5:0. Форвард отличился дважды, забив уже на шестой минуте, а затем ещё раз поразил ворота соперника перед перерывом.



Дубль позволил 41-летнему нападающему довести количество голов на чемпионатах мира до десяти.