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ФИФА признала Роналду лучшим игроком встречи с Узбекистаном

Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку матча после уверенной победы сборной Португалии над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Капитан португальцев стал главным героем встречи, завершившейся со счётом 5:0. Форвард отличился дважды, забив уже на шестой минуте, а затем ещё раз поразил ворота соперника перед перерывом.

Дубль позволил 41-летнему нападающему довести количество голов на чемпионатах мира до десяти.

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