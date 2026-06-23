Пономарёв объяснил поражение Узбекистана от Португалии

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал крупную победу сборной Португалии над командой Узбекистана на чемпионате мира по футболу (5:0).



Фото: ФИФА





А Роналду сегодня был молодец. Предыдущие матчи за сборную Португалии у него были провальные, а сейчас заиграл в полную силу, нашел себя. Но у него и окружение сильное: ребята выдают ему хорошие пасы. Да и он старается хороший пас выдать. Роналду сыграл на своем уровне. И в какой прекрасной физической форме в 41 год! Следит за собой.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info - Очень неплохо сыграли португальцы, но дело и в том, что слишком слабенькая команда у сборной Узбекистана. Не тот уровень. Там и Файзуллаев был, ошибки совершал. Хорошо, что в ЦСКА он сейчас не играет.А Роналду сегодня был молодец. Предыдущие матчи за сборную Португалии у него были провальные, а сейчас заиграл в полную силу, нашел себя. Но у него и окружение сильное: ребята выдают ему хорошие пасы. Да и он старается хороший пас выдать. Роналду сыграл на своем уровне. И в какой прекрасной физической форме в 41 год! Следит за собой.Виктория Яковлева,