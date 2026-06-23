Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
5 - 0 5 0
УзбекистанЗавершен
Англия
0 - 0 0 0
Гана1 тайм

Пономарёв объяснил поражение Узбекистана от Португалии

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал крупную победу сборной Португалии над командой Узбекистана на чемпионате мира по футболу (5:0).
Фото: ФИФА
- Очень неплохо сыграли португальцы, но дело и в том, что слишком слабенькая команда у сборной Узбекистана. Не тот уровень. Там и Файзуллаев был, ошибки совершал. Хорошо, что в ЦСКА он сейчас не играет.

А Роналду сегодня был молодец. Предыдущие матчи за сборную Португалии у него были провальные, а сейчас заиграл в полную силу, нашел себя. Но у него и окружение сильное: ребята выдают ему хорошие пасы. Да и он старается хороший пас выдать. Роналду сыграл на своем уровне. И в какой прекрасной физической форме в 41 год! Следит за собой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится