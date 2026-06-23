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Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную

Криштиану Роналду продолжает улучшать собственные рекорды в составе сборной Португалии.
Фото: ФИФА
Дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Узбекистана позволил нападающему довести количество голов за национальную команду до 145. 41-летний форвард отличился дважды в победной встрече, которая завершилась со счётом 5:0. Благодаря этому Роналду ещё больше увеличил отрыв от ближайших преследователей в списке лучших бомбардиров среди сборных.

Второе место в рейтинге занимает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На счету действующего чемпиона мира 122 гола за национальную команду. Таким образом, преимущество португальца над аргентинцем составляет уже 23 мяча.

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