Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную



Криштиану Роналду продолжает улучшать собственные рекорды в составе сборной Португалии.

Фото: ФИФА

Дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Узбекистана позволил нападающему довести количество голов за национальную команду до 145. 41-летний форвард отличился дважды в победной встрече, которая завершилась со счётом 5:0. Благодаря этому Роналду ещё больше увеличил отрыв от ближайших преследователей в списке лучших бомбардиров среди сборных.



Второе место в рейтинге занимает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На счету действующего чемпиона мира 122 гола за национальную команду. Таким образом, преимущество португальца над аргентинцем составляет уже 23 мяча.