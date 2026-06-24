Дешам покинул расположение сборной Франции на ЧМ-2026

Наставник сборной Франции Дидье Дешам временно покинул расположение национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

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Как пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, у тренера умерла мать. В связи с семейной трагедией специалист вылетит из США во Францию, чтобы быть рядом с родственниками и принять участие в похоронах. По этой причине Дешам не сможет руководить командой в заключительном матче группового этапа против Норвегии.



На время отсутствия главного тренера обязанности рулевого французской сборной будет исполнять его многолетний помощник Ги Стефан.



После двух туров Франция с шестью очками занимает первое место в группе I. Матч против Норвегии состоится 26 июня.