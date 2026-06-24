Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
5 - 0 5 0
УзбекистанЗавершен
Англия
0 - 0 0 0
ГанаЗавершен

Дешам покинул расположение сборной Франции на ЧМ-2026

Наставник сборной Франции Дидье Дешам временно покинул расположение национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, у тренера умерла мать. В связи с семейной трагедией специалист вылетит из США во Францию, чтобы быть рядом с родственниками и принять участие в похоронах. По этой причине Дешам не сможет руководить командой в заключительном матче группового этапа против Норвегии.

На время отсутствия главного тренера обязанности рулевого французской сборной будет исполнять его многолетний помощник Ги Стефан.

После двух туров Франция с шестью очками занимает первое место в группе I. Матч против Норвегии состоится 26 июня.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится