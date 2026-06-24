США изменили правила въезда для сборной Ирана на ЧМ-2026

Сборная Ирана получила послабление в правилах въезда в США на время чемпионата мира 2026 года.

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Как пишет NBC News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США, иранской команде разрешили прибывать на американские матчи раньше, чем предусматривалось первоначально. Изначально действовали ограничения, согласно которым футболисты могли въехать в США лишь за сутки до начала игры. Такой порядок не устраивал представителей иранской сборной, которые рассматривали возможность обращения в ФИФА.



Теперь американские власти пошли навстречу участникам турнира. Перед матчем третьего тура группового этапа против Египта команда Ирана сможет прибыть в Сиэтл за два дня до встречи.



При этом одно из ключевых требований остаётся неизменным: после окончания матча иранская делегация должна будет покинуть территорию США.