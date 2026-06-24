Роналду ответил критикам после дубля на ЧМ-2026

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- Я знаю, что если ты усердно трудишься, то Бог тебе помогает. Это была непростая неделя, она началась так, как будто я уже завершил карьеру. Но я продолжил бороться, как и всегда, поскольку я верю в труд. Должен признать, было непросто, но мы вернулись, - приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.



После дубля во встрече второго тура чемпионата мира 2026 года капитан сборной Португалии заявил, что не обращал внимания на критику и продолжал верить в свою работу.В игре с Узбекистаном 41-летний нападающий оформил дубль и помог португальцам добиться разгромной победы со счётом 5:0. После двух туров команда Роберто Мартинеса набрала четыре очка и поднялась на первое место в группе K.