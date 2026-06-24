Англия не смогла обыграть Гану на чемпионате мира

Сборные Англии и Ганы не смогли выявить победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года - 0:0.

Фото: ФИФА

Несмотря на статус фаворита, английская команда не сумела взломать оборону соперника. После двух туров у Англии и Ганы стало по четыре очка. Положение в группе L окончательно прояснится после матча между Хорватией и Панамой, который состоится 24 июня и начнётся в 02:00 по московскому времени.



В заключительном туре группового этапа англичане встретятся со сборной Панамы, а команда Ганы сыграет против Хорватии.