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Непомнящий оценил шансы Португалии в матче с Колумбией

Валерий Непомнящий не исключает, что сборная Португалии может завершить групповой этап чемпионата мира - 2026 поражением.
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, команда Роберто Мартинеса пока не показывает футбол, который позволял бы считать её явным фаворитом.

- Португальцы могут проиграть Колумбии. Пока не видел хорошей игры в их исполнении. Вполне может так случиться. В параллельном матче Конго обыграет Узбекистан и выйдет из группы. Такой исход событий довольно реален, - приводит слова Непомнящего "Спорт-Экспресс".

Матчи заключительного тура группы K состоятся 28 июня. Сборные Португалии и Колумбии уже гарантировали себе участие в 1/16 финала, тогда как команде ДР Конго для выхода в плей-офф необходимо обыгрывать Узбекистан.

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