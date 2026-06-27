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Генич высказался о шансах Колумбии и Португалии в заключительном туре ЧМ-2026

Константин Генич не смог определить фаворита в противостоянии Колумбии и Португалии.
Фото: Getty Images
По мнению комментатора, соперники подходят к очному матчу примерно с равными шансами, поэтому наиболее вероятным исходом он считает ничью.

- Силы примерно равны. Прогноз на матч Колумбия - Португалия - ничья. Что-то мне подсказывает, что здесь может быть ничья, может быть ничья с голами, - цитирует Генича "РБ Спорт".

Перед заключительным туром группового этапа чемпионата мира - 2026 сборная Колумбии занимает первое место в группе, а Португалия располагается на второй строчке. Очная встреча состоится 28 июня и начнётся в 02:30 по московскому времени.

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