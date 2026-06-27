Каррагер назвал Испанию разочарованием ЧМ-2026

Несмотря на выход сборной Испании в плей-офф чемпионата мира 2026 года с первого места, Джейми Каррагер не считает игру команды убедительной.



Фото: ФИФА

- Испания меня разочаровывает. Они считались явными фаворитами, но для меня они перестали ими быть, - цитирует Каррагера AS.

Экс-игрок "Ливерпуля" признался, что именно испанцы стали для него главным разочарованием группового этапа.На групповом этапе Испания одержала две победы, один раз сыграла вничью и с первого места пробилась в 1/16 финала мирового первенства.