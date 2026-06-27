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Рахимов высказался о шансах Бельгии на ЧМ-2026

Выход из группы ещё не делает сборную Бельгии претендентом на победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Такое мнение выразил Рашид Рахимов, усомнившись, что бельгийская команда сможет пройти далеко по турнирной сетке.

- Мы уже лет восемь говорим, что они должны что-то выиграть, но все никак не складывается. У них нет понимания, что нужно добавить в игре. Они могут пройти один раунд, но дальше, если попадут на более сильного соперника, им будет очень сложно, - передаёт слова Рахимова "Матч ТВ".

На групповом этапе бельгийцы заняли первое место в группе, набрав пять очков. Позади остались сборные Египта, Ирана и Новой Зеландии. Соперник команды в 1/16 финала чемпионата мира определится позднее.

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