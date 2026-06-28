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Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места

Сборная Англии завершила групповой этап чемпионата мира - 2026 победой над Панамой.
Фото: ФИФА
Встреча третьего тура группы L закончилась со счётом 2:0.

До середины второго тайма панамцам удавалось сдерживать соперника, но на 62-й минуте Джуд Беллингем вывел англичан вперёд. Ещё через пять минут Гарри Кейн забил второй мяч и снял вопрос о победителе.

Англия набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места в группе L. Панама завершила турнир без набранных баллов, заняв четвёртую строчку.

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