Самедов оценил шансы Аргентины выиграть второй ЧМ подряд

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- Игроки понимают, что этот турнир - последний танец для Месси. Видно, что Лионель - вожак. Может ли он выиграть чемпионат второй раз подряд? Я в это не верю, - приводит слова Самедова "Спорт-Экспресс"

При этом он отметил влияние Лионеля Месси на нынешнюю команду.На предыдущем чемпионате мира, который прошёл в Катаре в 2022 году, аргентинцы завоевали трофей, обыграв в финале Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.На нынешнем мировом первенстве сборная Аргентины выиграла оба стартовых матча группового этапа и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.