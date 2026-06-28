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Самедов оценил шансы Аргентины выиграть второй ЧМ подряд

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает, что сборной Аргентины будет крайне сложно защитить титул чемпионов мира.
Фото: ФИФА
При этом он отметил влияние Лионеля Месси на нынешнюю команду.

- Игроки понимают, что этот турнир - последний танец для Месси. Видно, что Лионель - вожак. Может ли он выиграть чемпионат второй раз подряд? Я в это не верю, - приводит слова Самедова "Спорт-Экспресс".

На предыдущем чемпионате мира, который прошёл в Катаре в 2022 году, аргентинцы завоевали трофей, обыграв в финале Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

На нынешнем мировом первенстве сборная Аргентины выиграла оба стартовых матча группового этапа и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

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