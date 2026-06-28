Дебют Узбекистана на чемпионате мира завершился тремя поражениями

Сборная Узбекистана завершила выступление на дебютном для себя чемпионате мира.

Фото: ФИФА

В заключительном туре группового этапа команда уступила ДР Конго со счётом 1:3, несмотря на то что почти час сохраняла преимущество.



По итогам группового этапа узбекистанская сборная не набрала ни одного очка, потерпел поражение во всех трёх играх. До этого команда проиграла Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Любопытно, что все три соперника Узбекистана сумели выйти в плей-офф чемпионата мира - 2026.