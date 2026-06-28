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Хорватия
2 - 1 2 1
ГанаЗавершен
Панама
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Колумбия
0 - 0 0 0
ПортугалияЗавершен
ДР Конго
3 - 1 3 1
УзбекистанЗавершен
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Определились 14 из 16 пар плей-офф ЧМ-2026

После завершения матчей в группах K и L стала почти полностью известна сетка первого раунда плей-офф чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
На данный момент определились 14 из 16 пар 1/16 финала турнира.

Уже известны следующие матчи: Германия сыграет с Парагваем, Франция - со Швецией, ЮАР - с Канадой, Нидерланды - с Марокко, Португалия - с Хорватией, США - с Боснией и Герцеговиной, Бельгия - с Сенегалом.

Также в 1/16 финала встретятся Бразилия и Япония, Кот-д’Ивуар и Норвегия, Мексика и Эквадор, Англия и ДР Конго, Аргентина и Кабо-Верде, Австралия и Египет, а также Колумбия и Гана.

Ещё две пары первого раунда плей-офф станут известны после завершения оставшихся матчей группового этапа.

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