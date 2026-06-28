Определились 14 из 16 пар плей-офф ЧМ-2026

После завершения матчей в группах K и L стала почти полностью известна сетка первого раунда плей-офф чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

На данный момент определились 14 из 16 пар 1/16 финала турнира.



Уже известны следующие матчи: Германия сыграет с Парагваем, Франция - со Швецией, ЮАР - с Канадой, Нидерланды - с Марокко, Португалия - с Хорватией, США - с Боснией и Герцеговиной, Бельгия - с Сенегалом.



Также в 1/16 финала встретятся Бразилия и Япония, Кот-д’Ивуар и Норвегия, Мексика и Эквадор, Англия и ДР Конго, Аргентина и Кабо-Верде, Австралия и Египет, а также Колумбия и Гана.



Ещё две пары первого раунда плей-офф станут известны после завершения оставшихся матчей группового этапа.