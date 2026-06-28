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Роналду уступает только Месси по количеству матчей на чемпионатах мира

Криштиану Роналду догнал Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира.
Фото: Getty Images
Встреча группового этапа ЧМ-2026 между Португалией и Колумбией стала для форварда 25-й на мировых первенствах.

По данным OptaJose, теперь Роналду и Маттеус делят второе место в истории турнира по этому показателю. Выше них находится только Лионель Месси, который провёл на чемпионатах мира 28 матчей.

На нынешнем турнире Роналду сыграл во всех трёх встречах сборной Португалии. В его активе два забитых мяча.

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