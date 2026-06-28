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Мостовой высказался о ЧМ-2026: мне очень нравится

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ЧМ-2026.
Фото: FIFA via Getty Images
Александр Мостовой заявил, что ему нравится текущий чемпионат мира. Экс-игрок сборной России отметил, что многие критиковали мундиаль перед его началом.

"Многие рассказывали, что чемпионат мира будет плохой, но я этого не вижу. Зато вижу счастливые лица людей, полные стадионы. Мне очень нравится этот чемпионат.
Понятно, что игры в пять утра я не смотрю, но есть ведь и другие страны - земной шар большой", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Чемпионат мира-2026 года стартовал 11 июня, финал мундиаля пройдет на арене "Метлайф-Стэдиум" в Нью-Йорке. Матчи турнира принимают стадионы США, Мексики и Канады.

Сегодня, 28 июня, пройдет первый матч 1/16 ЧМ между сборными ЮАР и Канады.

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