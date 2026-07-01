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Англия уступает ДР Конго после первого тайма матча 1/16 ЧМ

ДР Конго ведет в счете после первого тайма матча с Англией.
Фото: Getty Images
Сегодня, 1 июля, на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" проходит матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и ДР Конго. После первого тайма европейская национальная команда уступает со счетом 0:1. В начале встречи голом за африканскую сборную отличился левый вингер Брайан Сипенга.

На данный момент Англия занимает 4-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, ДР Конго - на 46-й строчке.

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