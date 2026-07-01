Губерниев назвал сборную, которая может дойти до финала ЧМ-2026

После выхода Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира - 2026 Дмитрий Губерниев призвал не недооценивать скандинавскую команду.



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- При определенных раскладах и до финала они могут дойти. Симпатичная команда, за нее очень многие болеют, пожелаем им удачи, - цитирует телеведущего "Матч ТВ"

По мнению комментатора, норвежцы способны пройти ещё несколько раундов плей-офф и при удачном развитии событий даже побороться за место в финале.В первом раунде плей-офф норвежцы обыграли Кот-д'Ивуар со счётом 2:1. Теперь команду Столе Сольбаккена ждёт одно из самых серьёзных испытаний на турнире - матч 1/8 финала против сборной Бразилии, который состоится 5 июля.