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Роналду получил награду после матча с Хорватией

ФИФА определилась с лучшим футболистом матча Португалия - Хорватия в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Награду по итогам встречи получил капитан португальской сборной Криштиану Роналду.

41-летний форвард отметился голом на 68-й минуте, уверенно реализовав пенальти и восстановив равновесие в счёте. Этот мяч стал для него первым в карьере в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Уже в компенсированное время Гонсалу Рамуш принёс Португалии победу - 2:1.

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