Футболист "Родины" - об авторе хет-трика: Максименко может стать лучшим бомбардиром РПЛ

- Максименко может им стать (улыбается). Он меня удивил.
Я знал, что он сильный футболист, но не ожидал, что он три забьет [в ворота "Акрона"], - приводит слова Ушатова Metaratings.
В четвертом туре Российской Премьер-Лиги "Родина" на домашнем стадионе сыграла вничью с тольяттинским "Акроном" - 3:3. Форвард столичного клуба Артем Максименко в этой встрече записал на свой счет хет-трик.
Напомним, что "Родина" впервые в своей истории добилась выхода в Российскую Премьер-Лигу. После 4 сыгранных туров команда Хуана Диаса занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.