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Футболист "Родины" - об авторе хет-трика: Максименко может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Полузащитник "Родины" Кирилл Ушатов ответил, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
По словам Ушатова, Максименко может стать лучшим бомбардиром РПЛ.

- Максименко может им стать (улыбается). Он меня удивил.

Я знал, что он сильный футболист, но не ожидал, что он три забьет [в ворота "Акрона"], - приводит слова Ушатова Metaratings.

В четвертом туре Российской Премьер-Лиги "Родина" на домашнем стадионе сыграла вничью с тольяттинским "Акроном" - 3:3. Форвард столичного клуба Артем Максименко в этой встрече записал на свой счет хет-трик.

Напомним, что "Родина" впервые в своей истории добилась выхода в Российскую Премьер-Лигу. После 4 сыгранных туров команда Хуана Диаса занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

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