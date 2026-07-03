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"Обделался, а еще и неустойку получит. Ужас просто!" Мостовой - о Нагельсманне

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке главного тренера национальной команды Германии Юлиана Нагельсманна.
Фото: DFB
Александр Мостовой считает, что сборную Германии должен возглавлять человек, который играл в футбол на профессиональном уровне.

"Сейчас Нагельсманну неустойку дадут, он радостный, наверное. Представляете, как сейчас футбольный мир работает? Обделался, а потом еще и неустойку получит. Ужас просто!
Этот человек футбол видел только по телевизору. Как в футбольную страну можно назначать человека, который в футбол никогда не играл?" - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

В понедельник, 29 июня, сборная Германии вылетела с чемпионата мира-2026 после поражения от Парагвая на стадии 1/16 финала (1:1, 3:4 - пенальти).

Юлиан Нагельсманн был назначен главным тренером европейской национальной команды в сентябре 2023 года. Всего под его руководством сборная провела 37 матчей, одержала 23 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Сегодня, 3 июля, пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила об уходе специалиста.

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