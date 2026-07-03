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Пятибратов заявил, что на ЧМ-2026 не смогут побить бомбардирский рекорд
Сегодня, 20:08
Российский тренер Пятибратов ответил на вопрос, сколько мячей может иметь на своем счету лучший бомбардир чемпионата мира?2026
Фото: ФК "Факел"
"Десять, может быть, 11. Но точно не 13.
В финальной стадии стало больше команд, уровень соперников не такой серьезный, и на групповой стадии можно делать разницу", - сказал Пятибратов "
Матч ТВ
".
Напомним, рекорд принадлежит Жюсту Фонтену, который на ЧМ-1958 забил 13 голов.
На данный момент первое место в бомбардирской гонке делят Лионель Месси и Килиан Мбаппе, имея в своем активе по 6 голов. Второе место занимают Харри Кейн и Эрлинг Холанд.
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Дмитрий Пятибратов
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Гарри Кейн
Опубликовал:
Владислав Гудукин
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