Пятибратов заявил, что на ЧМ-2026 не смогут побить бомбардирский рекорд

Российский тренер Пятибратов ответил на вопрос, сколько мячей может иметь на своем счету лучший бомбардир чемпионата мира?2026

Фото: ФК "Факел"

"Десять, может быть, 11. Но точно не 13. В финальной стадии стало больше команд, уровень соперников не такой серьезный, и на групповой стадии можно делать разницу", - сказал Пятибратов "



Напомним, рекорд принадлежит Жюсту Фонтену, который на ЧМ-1958 забил 13 голов.



На данный момент первое место в бомбардирской гонке делят Лионель Месси и Килиан Мбаппе, имея в своем активе по 6 голов. Второе место занимают Харри Кейн и Эрлинг Холанд. В финальной стадии стало больше команд, уровень соперников не такой серьезный, и на групповой стадии можно делать разницу", - сказал Пятибратов " Матч ТВ ".Напомним, рекорд принадлежит Жюсту Фонтену, который на ЧМ-1958 забил 13 голов.На данный момент первое место в бомбардирской гонке делят Лионель Месси и Килиан Мбаппе, имея в своем активе по 6 голов. Второе место занимают Харри Кейн и Эрлинг Холанд.